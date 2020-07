Murinjovo prvo pojačanje pulen iz Čelsija! Ovo je lista, četiri mete, kombinacija trejdova i kupovina!

Izgleda da će Murinjo ponovo dovesti igrača koga je kupio u vreme dok je bio menadžer Čelsija.



Ali, to nije igrač "Plavaca" kome se nadao, Vilijan, Brazilac pregovara oko novog ugovora, već štoper, Kurt Zuma. Francuz bi za 30 miliona evra trebalo da se preseli iz Čelsija u Totenhem, on je sakupio 36 nastupa ove sezone u svim takmičenjima, u par poslednjih mečeva počeo u startnoj postavi, ali Lampard traži novog štopera.



On ima nameru da od Vest Hema kupi bivšu metu Junajteda Deklana Rajsa i da od njega napravi štopera. Rajs, mladi reprezentativac je odigrao, iako vezni igrač, par mečeva u odbrani i pokazao da se odlično snalazi.



U tom slučaju Zuma je na prodaju, Everton u kome je bio na pozajmici hoće da ga otkupi, ali bi Francuz radije kod Murinja gde bi činio štoperski tandem sa Alderveireldom.



Totenhem nema puno novca za transfere, Murinjo je bio pomirljiv, rekao da on ne odlučuje o tome, da je pijaca ovog leta specifična, da će biti potrebno da sa manje novca oformi tim. On želi da proda Ndombelea, ili ga makar menja za Kutinja, ali za to su male šanse, Danijel Levi ne želi da se odrekne najskupljeg pojačanja u istoriji kluba.







Uz to, trampa je nuđena Napoliju, Lukaš Moura za Milika kome ističe ugovor i koji bi bio idealna zamena za Kejna.



Totenhem želi i Hojberga iz Sautemptona, to nije tajna, kao i Memfisa Depaja kome ističe ugovor za godinu dana i Lion će ga prodati kako bi pokrio gubitke nastale zbog ranog završetka sezone u Francuskoj.











Klub će osim Rouza koji je na pozajmici, Vertongena kome ističe ugovor, najverovatnije napustiti Orije, rezervni golman Gazaniga, a pominje se da bi mogli da prihvate i neku ponudu za Lamelu kako bi dobili novac za pojačanja, ali za sada nema nekih opcija...



Traže i desnog beka, sjajni Timoti Kastanja iz Atalante je meta, ali Belgijanac će biti papren, jer "Orobići" igraju fantastičnu sezonu i neće ga se lako odreći.



U svakom slučaju, Murinju je potreban uz desnog beka, štoper ili dva, jedan spoljni ofanzivni igrač, kao i rezervni napadač, odnosno alternativa za Kejna...