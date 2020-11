Murinjova reciklaža, vraća se Kejnov omiljeni asistent?

Murinjo nije mogao na bolji način da sačeka reprezentativnu pauzu. Pobeda u poslednjim minutima protiv VBA rezultatom 1:0 golom Kejna ima u sebi potpis "Posebnog".



Ovako pobeđuju šampioni, Totenhem je do sada odlično pazario - iz Madrida su stigli Bejl i Reguljion a kapiten Kejn konačno imao i dostojnu zamenu u vidu Karlosa Vinisijusa. Španski mediji već sada pišu da će Bejl ostati za stalno, to jest da bi tokom januara ugovor Velšanina mogao biti otkupljen u potpunosti za sumu od samo 15 miliona evra!



Podsetimo, svojevremeno je Bejl srušio rekord Kristijana Ronalda kao najskupljeg fudbalera kada je došao u Madrid. Engleski mediji dodaju kako Murinjo ima priliku da vrati i Eriksena tokom narednog prelaznog roka.



Jasno, između Danca i Kontea je puklo - kreativac je u par navrata javno istakao svoje nezadovoljstvo datom minutažom a znamo kako to prolazi kod prgavog Italijana.













Inter je spreman da prepusti kreativca, navodno su Marota i saradnici već kontaktirali upravu kluba iz Londona - sada je sve na Dancu koji je svojevremeno insistirao na odlasku iz Totenhema.