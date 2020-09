Murinjo zar opet? Evo zašto je Dele Ali na 'pijaci'!

Procenat mogućnosti u pogledu povratka Gareta Bejla je svakim danom sve veća. Sve uključene strane su zainteresovane za saradnju, pominje se i da bi u drugom pravcu mogao da krene Dele Ali u vidu jednogodišnje pozajmice.



Navijače Totenhema je iznenadilo da je Dele Ali dostupan na tržištu. Za Engleza se smatra da je jedan od ključnih igrača tima iz Londona. U seriji "All or Nothing", vidi se da Murinjo i Dele Ali imaju poseban odnos, ali sa dosta kritika od strane Murinja da se vezni igrač ne zalaže dovoljno na treninzima.



Gabi Agbonlahor tvrdi da su igrač i trener u svađi, navodno Ali nije ni trebao da počne meč sa Evertonom, ali Bergvjin je osetio jaku migrenu pred početak meča. Podsetimo, Ali je zamenjen posle prvog poluvremena.



"Osećam da im treba dobra 'desetka' pošto sam obavešten iz pouzdanih izvora da su se Murinjo i Dele Ali posvađali. Videli smo to u bezbroj prilika kod Murinja, on može da ubije igrača. Svuda je radio, u Junajtedu sa Šoom i Pogbom. Mislim da Dele Ali može biti njegova nova žrtva. Videli ste šta je uradio sa Rouzom, sramotno - on je i dalje najbolji levi bek Totenhema", izjavio je Gabi za engleske medije.









Navijači se nadaju famoznoj Murinjovoj drugoj sezoni, tada Portugalac osvaja trofeje. A sa ovakvom atmosferom u timu, "Posebni" će teško i do Lige šampiona.







Portugalac je brutalan, pomenuti su precrtani "đavoli", u Čelsiju je svojevremeno precrtao De Brujnea, Salaha, Matu u dva navrata (Junajted i Čelsi) dok je imao i javne prozivke sa Kristijanom Ronaldom tokom perioda u Real Madridu.