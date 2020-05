Murinjo već spakovao tim za narednu sezonu? Ali, ovo se potpuno protivi njegovoj trenerskoj filozofiji!

Žoze Murinjo neće imati veliki budžet za prelazni rok, on je najavio izmene, pogotovo u odbrani, ali sa ograničenim sredstvima spakovati tim nije lako.



Slobodni agenti su mete kluba, pre svega Belgijanac Menije, koji bi trebalo da reši problem desnog beka. Orije je na izlaznim vratima, kršenje karantina koštaće ga više od 150 000 evra, pravio je dosta problema i u PSŽ, u klubu žele da ga se reše.



Navodno je Levi Murinju rekao da mora da iskoristi fudbalere koji su dovođeni u dva prošla prelazna roka, da mora da izvuče maksimum od Ndombelea koji je rekordno pojačanje. Htela ga je Barselona, po diskontnoj ceni, ali jasno ta ponuda nije bila ni razmatrana.



Novca za štopera po Murinjovom ukusu nema, Alderveireld i Sančez će verovatno ostati tandem, osim ako se ne ukaže neka prilika tokom leta.



Hojberg iz Sautemptona će verovatno biti prva meta, ističe mu ugovor za 12 meseci, Totenhem bi u priču ubacio Vokera-Pitersa koji je već u Sejntsima na pozajmici, nešto doplatio i doveo Danca koji može da bude i štoper, ali je ipak po vokaciji defanzivni vezni.



Potreban je napadač, ali Vedat Murići iz Fenera je preskup, alternativa za Kejna bi mogao da bude Milik iz Napolija kome ugovor ističe sledeće godine, no njega želi i Juve. Murinjo nema novca da uloži 30 ili 40 miliona u rezervnog napadača i to je problem.



Kada se radi o Vilijanu problem su uslovi Brazilca koji je slobodan, ali Levi ne želi da mu ponudi ugovor na više od godinu dana, plus, Murinju je skrenuta pažnja da ima Bergvajna koji je skupo plaćen i da Vilijan ne bi bio standardan.



Kako bi izgledao novi Totenhem?











Pa na golu bi ostao Ljoris, Munije, Alderveireld, Sančez i Dejvis bi činili poslednju liniju, ispred njih bi bio Hojberg, Ndombele i Lo Selso bi dobili šansu u veznom redu, a u napadu bi Son i Begvajn bili uz Kejna.



Osim Orijea, Murinjo hoće da proda Fojta, Vertongenu ističe ugovor, klub bi mogao da napusti i Koko Lamela, kao i golman Gazaniga.



Od "Posebnog" se očekuje da razigra Žedsona, Sesenjona, šansu će dobijati i Dajer i Vinks, u napadu bi jedna od alternativa bio Lukaš Moura, imao bi alternative za svaku poziciju, što je možda i najvažnije u ovom trenutku, dubina ekipe.



Ali, mnogi se slažu da ovo nije tim za velike stvari i ukazuju da je u svim klubovima Murinjo mogao da računa na mnogo jaču odbranu i da će to biti najveći problem...