Murinjo tražio i dobio garancije, tri pojačanja, remont odbrane, štoper stiže iz Kine?

Žoze Murinjo je dobio uveravanja da i pored krize, činjenice da Totenhem mora da otplaćuje kredite za stadion, tim neće biti okrnjen.



Ono što je za Portugalca bilo najvažnije je obećanje da niko od ključnih igrača neće napustiti klub, mada neće biti ni novca za neke veće kupovine.



Murinjo je već zimus dobio pojačanja poput Bergvajna i Džedson Fernadeša, a prošlog leta je stigao i klupski rekorder Ndombele.



Najvažnije za Portugalca je da ostaju, Kejn, Son, Lo Selso, Sesenjon, Ben Dejvis, okosnica ekipe, on želi da proda par igrača poput Lamele, Fojta, Orijea, ali to neće uticati na transfer budžet.



On je mali, trojica igrača bi mogla samo da stignu u klub, to su "lou kost" pojačanja. Najveće bi trebalo da bude Hojberg iz Sautemptona. Bivši igrač Bajerna je velika Murinjova želja, ponuda Evertona je već prihvaćena, 25 miliona funti, ali igrač želi u Totenhem.



Ljoris ulazi u poslednju godinu ugovora, ako Bornamut ispadne što je izvesno, Murinjo će kao konkurenciju dovesti golmana "Trešnjica" Arona Ramsdejla, alternative su Ben Foster iz Votforda ili Markus Betineli, golman Fulama.







I na kraju, potreban je defanzivac, Vertongen u nedelju završava svoju odiseju među "Pevcima" ističe mu ugovor, a prva meta je Korejac Kim Min Jae, on igra u kineskoj Superligi, fudbaler je Pekinga, reprezentativac svoje zemlje, inače štoper koji je visok 190 centimetara, na meti je i Arsenala, Portoa, Lacija, a Red Bul Lajpcig se sprema da pošalje ponudu.