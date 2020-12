Murinjo suzama ne veruje, nastavlja se maltretiranje, dvojac odlazi, dva pojačanja za titulu, jedno je Srbin?

Dele Ali je u mraku.



Iako je imao pravo na 19 igrača za nedeljni meč sa Lesterom, Murinjo je engleskog fudbalera ostavio van tima. Da li je to znak da ne računa na njega, ili navodno testira njegovu mentalnu snagu kako neki tvrde, to samo Portugalac zna.



Da li će mu pružiti šansu protiv Stouka u Liga kupu gde će praktično promeniti tim ostaje da vidimo, ali Ali nije dobio nikakvo objašnjenje zbog čega nije bio na klupi, niti šta klub planira za njega.



Rado bi otišao u PSŽ koji priprema četvrtu ponudu, tri su odbijene, oni žele da dovedu talentovanog igrača na pozajmicu, sa otkupom. Murinjo nema ništa protiv, ali predsednik Livi ne želi da proda Alija, smatra da on ima budućnost u klubu.



Ipak, ako bi postigli dogovor sa Parižanina to bi otvorilo prostor za dva transfera koje Murinjo ima na umu za zimu. Naime, Portugalac pregovara oko Marsela Sabicera iz Lajpciga koji ima ugovor do leta 2022. on bi doneo kreativnost na sredini terena i možda bio zamena za Ndombelea, najskuplje pojačanje u istoriji kluba. Francuz igra, ali nije standardan i ako bi stigla ponuda, Murinjo se ne bi dvoumio. Druga meta je Bleki Milenković. Ni to nije tajna, Falji Ramadani je u Italiji pokušava da dogovori transfer Jovića u Milan, ali i odlazak Milenkovića. Fiorentina bi ga radije prodala nekome van Italije, traže 40 miliona, ali verovatno bi pristali na manji novac, jer kao i Sabicer, naš as ima samo 18 meseci do kraja ugovora. Ako uđe u poslednju godinu, cena će mu pasti.







Na to računa Totenhem, sa dva nova igrača mogli bi da se upuste u borbu za titulu, Murinjo i pored dva poraza smatra da imaju šansu. Kolika je pored Liverpula, teško je reći, sledi praznični period, ako Totenhem dobije mečeve protiv Vulvsa na strani, pa Fulama i Lidsa kod kuće, jasno je da bi posle toga mogli da ulože dodatna sredstva i ojačaju tim jer će trka za titulu biti realnost.