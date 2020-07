Murinjo spremio trampu, hoće li mu prijatelj Karlo pokvariti posao?

Žoze Murinjo izuzetno ceni vezistu Sautemptona Pjera Emila Hejbjerga i pokušaće ovog leta da ga preseli na sever prestonice.Pisalo se i ranije o interesovanju Sparsa za danskog fudbalera, a bivši vezista minhenskog Bajerna je za "Svece" ugovorom vezan do leta naredne godine.To ga čini prilično pristupačnim, a sada su "Pevci" spremili i ponudu.Naime, voljni su da obave trampu, ostavili bi Kajla Voker-Pitersa u Sotonu, u suprotnom smeru otišao bi Hejbjerg.Mladi Englez je u januaru stigao na pozajmicu na "Sent Meris", dobro se pokazao i "Sveci" su istakli želju da ga zadrže, sada mogu to da urade tako što će Hejbjerga pustiti na "Vajt Hart Lejn".Ipak, problem bi mogao da napravi Karlo Anćeloti, Everton je takođe zainteresovan za Danca, navodno su i krenuli u pregovore, videćemo da li "Karamele" imaju bolju ponudu za upravu Sautemptona.