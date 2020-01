Murinjo šokirao, vraća se "Kralj lavova", ovo su još dve želje Portugalca!

Totenhem je tek počeo da kupuje, posle Žedsona Fernandeša, Murinjo mora da nađe zamenu za Harija Kejna, problem je što su svi igrači koji su mu ponuđeni tek dobre rezerve, nikako fudbaleri koji bi mogli da preuzmu breme odgovornosti.



Majki Oven je dao prilično sumornu prognozu kada je u pitanju povreda kapitena Engleske, on smatra da do maja Kejn neće moći da igra, čime se čak dovodi u pitanje koliko će biti spreman za prvenstvo Evrope.



Već smo rekli, Ze Luiš koji je bio ideja Murinja i Mendeša ne može da dobije radnu dozvolu, a Pjontek iz Milana nije baš po ukusu Portugalca.



Levi neće dozvoliti da klub potroši 30 miliona evra na Kavanija kome za šest meseci ističe ugovor, a "El Matador" ionako cilja toplije krajeve, konkretno Španiju.



Sada se pojavila iznenađujuća opcija, bivši igrač Totenhema, Fernando Ljorente. Bask ne dobija šansu u Napoliju, pa "Pevci" ne bi imali ništa protiv da ga vrate na pozajmicu. On bi se bez problema uklopio, Murinjo smatra da je u pitanju sjajan igrač koji iskustvom može da doprinese i idealno bi se uklopio sa Sonom i Murom. Pominjan je i Ings iz Sautemptona, ali ga se "Sveci" neće odreći, pa je Ljorente realnija opcija.



Što se odbrane tiče, stvari ostaju iste, Mendeš će probati da dovede Kansela iz Sitija za desnu stranu, dok bi Umtiti iz Barselone bio dobro pojačanje, mada Kike Setijen tvrdi da neće prodati nikoga.



U svakom slučaju, posle dovođenja veziste Benfike, izvesne prodaje Eriksena, Murinjo traži štopera, desnog beka i zamenu za Kejna. Do kraja prelaznog roka su dve nedelje, ima vremena, videćemo šta će na kraju Portugalac smisliti.