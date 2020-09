Murinjo protiv vremena, šta još traži na pijaci?

Totenhem već u prvom kolu ima derbi.



Murinjo će se sastati sa Anćelotijevim Evertonom, videćemo da li će na teren odmah istrčati novajlije poput Rodrigeza. Kejn ostaje udarna, ali i jedina, igla u samom vrhu napada. Takođe traži se još jedan štoper kao zamena za Vertongena.



Murinjo je danas dobio 'ne' od Fredija Kanutea koji je agent Patsona Dake. Zambijac želi da ostane ovu sezonu u RB Salcburgu, jasno tu mu je minutaža zagarantovana.



Sa druge strane Napoli zateže oko Milika, kontroverzni De Laurentis je navodno spreman da smanji cenu na 20 miliona evra, ali Levi okleva pošto je ipak u pitanju igrač koji ima svega još godinu dana ugovora.



Poljak deluje kao najbolje rešenje, doduše pripala bi mu uloga Fernanda Ljorentea, to jest večite senke Kejna. Totenhem je bio neuspešan u pregovorima oko Votkinsa i Vilsona, napadači Brentforda i Bornmuta su odabrali Aston Vilu i Njukasl kao novu sredinu, jasno ne neki rivali, ali Levi ne želi da zavuče ruku u džep.













Plan je i da se klub oslobodi Denija Rouza, mogli smo da vidimo u dokumentarcu "All or Nothing" da je njegov odnos sa Murinjom nije baš najbolji. Prošlu polusezonu je proveo na pozajmici u "svrakama", ima još godinu dana ugovora a za sada je jedino potvrđeno interesovanje Kaljarija.



Dakle najlogičnije rešenje jeste Milik, ali kada De Laurentis i Levi vode pregovore onda možete očekivati tvrdoglavost i sve moguće scenarije.