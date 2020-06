Murinjo pronašao način - Jedan od ove dvojice + novac za Kutinja?!

Totenhem nema novca, a Žoze Murinjo želi pojačanja, da li je ovo rešenje?Kadena Kope prenela je danas zanimljivu informaciju o Filipeu Kutinju - Barselona želi da reši njegov status, odnosno da ga proda, do 30. juna, kada mora da "ispegla" račune zbog fer pleja.Totenhem to želi da iskoristi, ali nema novca, pa nudi dvojicu igrača i određeni novac za Kutinjov transfer na Vajt Hart Lejn.Kako prenosi ovaj izvor, ponuda glasi - Tobi Aldervireld ili Tanguj Ndombele + novac za Kutinja.Barselona navodno razmatra ovu ponudu, jer joj je potreban i štoper umesto Samjuela Umtitija, ali od ranije je poznato da se Ndombele takođe ranije povezivao sa Kataloncima. Ne treba zaboraviti da sve vreme i Njukasl pokušava da dovede Kutinja , tako da nas čeka uzbudljiva trka do kraja juna.