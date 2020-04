Murinjo pristao uz uslov, Kejn može da ide u jedan od ova dva kluba?!

Hari Kejn želi da ode. To više nije vest, ali problem je novca, teško je verovati da će u ovim vremenima krize neko izdvojiti 200 miliona evra za kapitena Engleske.



Da stvar bude gora, Murinjo je tražio od Levija da ni u kom slučaju ne prosaje Kejna u PL, on se slaže da napadač ode, ali da dobijeni novac bude uložen u pojačanja.



Portugalac veruje da bi u slučaju da žrtvuje Kejna dobio novac za tri ili četiri ključna igrača koja bi promenila izgled tima.



Jasno, on ne želi da proda Kejna, ali takođe neće ni nezadovoljnog igrača u timu. Hari Kejn je progovorio posle mnogo vremena, potvrđeno je od njegovih menadžera da smatra da je Totenhemu dao sve, da želi da se bori za trofeje.











Engleski mediji pišu da bi Junajted bio spreman da plati ogroman novac, pominju i tradiciju prelaska najboljih igrača "Petlova" na "Old Traford", ali od toga nema ništa.



Dva su rešenja, jedno da Kejn završi u Parizu, pogotovo ako Mbape ode, drugo da bude novi "Galaktikos" u Realu, još jednom je taj transfer vezan za Mbapea koji više nije siguran gde će igrati naredne sezone ili u leto 2021.



Ponovimo, suma je 200 miliona evra, neko pominje i bonuse od dvadesetak miliona kako bi bio izjednačen transfer Nejmara, no, realno, teško je verovati u ova vremena da neko ima toliko novca i da bi to bio ekonomski opravdan potez.