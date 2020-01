Murinjo potvrdio, Sparsi kupuju vezistu do kraja meseca!

Totenhem je još jednom razočarao, nisu uspeli da zadrže prednost na "Sent Merisu" u okviru četvrte runde FA kupa, pa će morati da igraju revanš sa Sautemptonom na svom terenu.



Nakon utakmice je za medije govorio trener "Pevaca" Žoze Murinjo, koji je otkrio da će uprava, najverovatnije do kraja meseca, platiti Betisu dogovoreni novac za otkup ugovora Đovanija Lo Selsa.



Argentinac je letos stigao u klub sa "Viljamarina", u pitanju je bila pozajmica sa pravom otkupa. Do kraja januara Sparsi mogu da ga otkupe za 32 miliona evra, cena će na leto skočiti na 40 miliona.



"Mislim da dečko zaslužuje odluku. On čini stvari lakim za klub da aktiviraju opciju.



Neverovatno je napredovao od kada sam stigao. Jedva da je igrao, ali je razumeo šta sam tražio od njega.



Odlično pamti, dobar je dečko i mislim da je i sam pomogao u donošenju odluke da se iskoristi opcija.



To je normalno, zaslužio je", izjavio je Murinjo.











On je govorio i o Deniju Rouzu, kojeg je ponovo izostavio iz tima, šuška se da su u lošim odnosima i da je levi bek na izlaznim vratima kluba.



"Ne znam, ne znam. Nije povređen, bila je to moja odluka. Odluka donešean na osnovu nastupa i na osnovu mojih analiza, ništa drugo zaista", kratak je bio Portugalac.



Dotakao se i Kristijana Eriksena, koji je izvesno već odigrao poslednju utakmicu za klub, danas nije bio ni na klupi protiv Sotona, očekuje se da početkom naredne sedmice potpiše za Inter.



"Posebni" veruju da nije krivica kluba što se nalazi u ovoj situaciji nekoliko dana pre kraja prelaznog roka.



"Možete da čitate šta god vam se čita. Ne želim da pričam ništa.



Samo ću reći da ova situacija ne bi smela da se dešava 25. januara. Nije krivica Totenhema što se ovo sada dešava.



Jedina stvar koju mogu da kažem od kad sam došao, Eriksen se ponašao veoma profesionalno i prema meni i prema timu. Totenhem je poslednji krivac u ovoj situaciji, ali nije lepo kada ste 25. januara u ovakvoj situaciji", dodao je Žoze.











Eriksen bi trebalo u Interu da dobije trostruko veći novac, oko 380 hiljada sedmično, dok će Sparsi na ime obeštećenja zaraditi oko 20 miliona evra, pošto je Danac ušao u poslednjih šest meseci svog ugovora.