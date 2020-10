Murinjo pikirao pojačanje, hoće li "Posebni" pobediti sat?

Engleski klubovi imaju mogućnost trgovine između sebe do 16 časova.



A "pevci" su izgleda blizu pojačanja i to u defanzivi tima.



Dejvid Ornstajn prenosi kako je Totenhem u pregovorima sa Svonsijem, meta je štoper Džo Rodon.



Velšani potražuju petnaest miliona funti, Danijel Levi za sada nudi deset - za očekivati je da dve strane pronađu zajednički jezik dok je dogovor sa defanzivcem čista formlanost.



Totenhem posle reprezentativne pauze i sjajne pobede nad Mančester Junajtedom dočekuje Vest Hem. Očekuje se da bi Garet Bejl mogao da debituje u gradskom derbiju, a do tada ćemo videti da li su Dajer, Sančez i Alderveireld dobili konkurenciju.