Murinjo pazari samo po bivšim klubovima, pronađena i zamena za Kejna?!

Preneli smo, Žedson Fernandeš je jutros i zvanično postao novi fudbaler Totenhema.



Portugalac je stigao na pozajmicu iz Benfike u trajanju od 18 meseci, "Pevci" će moći da ga otkupe za oko 50 miliona evra.



Jasno je da on neće biti i poslednje pojačanje Sparsa, posebno jer je Hari Kejn otpisan na najmanje tri meseca i jedina prava alternativa za kapitena je Son.



Ali, izgleda da je pronađeno i tu rešenje, probleme sa povredama u veznom redu rešio je angažovanjem zemljaka iz Benfike, sada se sprema da angažuje napadača iz još jednog bivšeg kluba, Porta.



U pitanju je Ze Luis, 28-godišnji fudbaler sa Zelenortskih ostrva, koji je na "Dragao" stigao letos iz moskovskog Spartaka.



Upisao je u dresu Porta 12 nastupa u Primeiri ove sezone, postigao je sedam pogodaka, u Ligi Evrope se na četiri nastupa nije upisao u strelce, dok je postigao i jedan pogodak u kvalifikacijama za Ligu šampiona.



On je navodno ponuđen londonskom klubu, izgleda da je veoma blizu prelaska na "Vajt Hart Lejn", očekuje se da to bude pozajmica do kraja sezone.