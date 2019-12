Murinjo nas kao i obično naveo na krivi trag, tri mete za štopera! Eriksen saopštio odluku!?

I pored toga što je tvrdio da neće kupovati u januaru, Murinjo mora na pijacu, odbrana prima previše golova.



"Oni moraju svaki meč da daju dva ili tri gola da bi bili sigurni u pobedu. To Murinja plaši i on će probati da dovede štopera", kaže nekadašnji napadač Daren Bent.



Levi je spreman da odvoji sumu od oko 50-tak miliona funti kako bi rešio problem, a prema informacijama iz Engleske, trojica defanzivaca su na spisku. Prvi je Dajot Upamekano, želke ga Čelsi i Arsenal, ali Totenhem mu neće dizati cenu. Drugi je Nejtan Ake, problem je što Čelsi ima pravo preče kupovine. "Trešnje" bi prodale sjajnog štopera za oko 60 miliona evra, ali kako rekosmo teško da će Lampard dopustiti da mu Murinjo uzme štopera ispred nosa.



To nas dovodi do najrealnije opcije, Ise Diopa iz Vest Hema. Kao i čitav tim, Francuz ne blista, ali radi se o veoma talentovanom igraču, pokazao je dosta od dolaska iz Tuluza, plaćen je 25 miliona funti, sada bi "Čekićari" mogli da zarade duplo. Odbili su Junajted prošlog leta, videćemo da li će sada popustiti, pitaće se i Dejvid Mojes koji se vratio u klub.



Recimo i to da od ostanka Eriksena, ali i odlaska u januaru nema ništa. Murinjo ga je ubeđivao da potpiše novi ugovor, Danac je odbio, ali nema opcija ni ove zime, priča o trejdu za Bejla nije realna, Velšanin i dalje hoće u Kinu za veliki novac. Takođe, ni Inter nema novca da ga priuštio, a Eriksen će čekati leto.



Dve su opcije, jedna Junajted koja se čini realnija, pogotovo ako ode Pogba, dok u Realu prepreku predstavlja Zidan koji želi drugačiji tip igrača. Danac navodi želju da igra za veći klub, da osvaja trofeje, novac mu nije u prvom planu, videćemo šta će se desiti do leta, ali po svemu sudeći neće ostaviti ni penija u kasi "Pevaca".