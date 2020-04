Murinjo mu pozvonio na vrata i naredio da trči, stigao zahtev za transfer?

Žoze Murinjo i Tangi Ndombele ponovo u centru pažnje, ali izgleda da je ovaj put priča završena.



Tako barem prenosi francuski L'Ekip, koji tvrdi da je iznenadni jutarnji futing bila kap koja je prelila čašu kod Francuza, inače rekordnog pojačanja Totenhema!



Priča ide ovako, u četvrtak ujutru, Žoze Murinjo je nenajavljeno pozvonio Ndombeleu na vrata i pozvao ga da idu na trčanje. Francuz je bio šokiran ovim potezom, i ne samo zbog toga što je i London žarište koronavirusa i gde je praktično sve zatvoreno, ali je morao da prihvati poziv svog trenera.



L'Ekip piše da njih dvojica nisu ni razgovarali, a neprijatnu tišinu prekinuli su Davison Sančez i Rajan Sesenjon koji su im se ubrzo pridružili po istom receptu iznenađenja.



Ubrzo je Murinjo morao da se izvini i javnim saopštenjem, ne zbog ovoga, već zato što je organizovao trening u manjoj grupi, bez zaštitne opreme, odnosno maski, jer nije pratio protokol vlasti.



Ova scena je najviše smešna zbog odnosa Murinja i Ndombelea, koji je od ranije veoma, veoma loš. To potvrđuju i izjave, koje sada dobijaju dodatno na snazi. Murinjo je Francuza nazvao "Youtube pojačanjem", odnosno igračem koji izgleda "savršeno kada gledaš njegove snimke, a onda na treningu neće da potrči".







"Ndombele? On je non stop povređen. Tačnije, povređen je, pa nije povređen, pa može da igra, pa se opet povredi. To više niko ne može da predvidi", rekao je Murinjo u svom prvom mesecu, po dolasku u Totenhem.



Sledeći put, Portugalac je kritikovao Francuza u martu, pre tačno mesec dana, pošto ga je zamenio u porazu od Barnlija.



"Ndombele je imao dovoljno vremena da napravi iskorak i prilagodi se u novoj ligi. Znam da je Premijer liga izuzetno zahtevna za pojedine igrače, da je potrebno vreme, ali on je tu već nekoliko meseci, i igrač sa tolikim potencijalom i odgovornošću, jednostavno mora da nam donosi više na terenu", istakao je Murinjo.



Ndombele je navodno preko svog agenta poručio da ne želi da sarađuje sa Murinjom, te da na leto želi da napusti Totenhem. Nije tajna da ga želi Barselona, koja traži "mišiće" na sredini terena, ali je pitanje da li je Francuz pravo rešenje za to.



Francuz je u Totenhem stigao iz Liona za 65 miliona evra, ali je njegova vrednost sada drastično pala.