Murinjo ljut na Totenhem, četiri leva beka i šest krila...

Žoze Murinjo je nezadovoljan, ali to i nije vest, stalno je takav.



Međutim, razlog je, prelazni rok, pošto su dovedeni Doerti, Reguljon, Hojberg, Bejl, rezervni golman Hart, ali to očigledno nije dovoljno.



Navodno se Murinjo požalio prijateljima da ne može da veruje da je u ovakvoj situaciji.



"On je prosto zabezeknut time da klub nivoa Totenhema može sebi da dozvoli da ima jednog napadača godinama unazad", rekao je neimenovani izvor medijima.



"Ništa se nije promenilo u odnosu na prošlu sezonu, Žoze ne može da veruje da ima četiri leva beka, šest krila, a samo jednog napadača", tvrdi njegov anonimni prijatelj.



Kejn nema nikakvu alternativu, Son nije klasičan napadač, a pisali smo, špicevi se boje dolaska u Totenhem jer će većinom grejati klupu.



I to je problem.



Pominjano je mnogo imena, neka su bila nerealna, sada se priča o Miliku, ali klub nema novca da uloži u Škrinjara i špica. Plus Levi ne želi da plati više od 20 miliona evra za nekog igrača koji će imati manju minutažu.







Videćemo šta će biti sa Dele Alijem, ali PSŽ je utihnuo, nije realno da engleski reprezentativac ode.



Uz Milika, u igri za špica je u Vut Veghorst koji je eksplodirao po dolasku iz Holandije u Volfsburgu, ali "Vukovi" će ga teško pustiti.