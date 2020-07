Murinjo koristi situaciju i dovodi sjajnog napadača za "siću"?!

Totenhem dugo traži napadača koji bi mogao da bude dostojna zamena za Harija Kejna, čini se da su sada pronašli idealno rešenje.



Neće Murinjo imati veliki budžet na raspolaganju naredne sezone, pa će pažljivo morati da bira pojačanja, a mogli bi da iskoriste situaciju sa klubovima koji ispadaju u niži rang i dovedu sebi sjajno pojačanje.



Naime, kako prenose engleski mediji, Totenhem je zainteresovan za fudbaler Bornmuta Kaluma Vilsona.



Ovaj 28-godišnji napadač je dokazao da ima kvalitet za Premijer ligu, da nije imao veće povrede verovatno bi već danas igrao u nekom većem klubu na Ostrvu.



Ipak, povrede su ga usporile, ali je i pored njih pokazao da ima kvalitet.



Jasno je da se neće zadržavati u Čempionšipu, doduše Bornmut još uvek ima šanse da opstane, ali samo u teoriji, Votford i Aston Vila ne smeju da osvoje nijedan bod u poslednjem kolu i pritom moraju da dožive teške poraze, dok "Trešnjice" moraju da budu veoma ubedljive protiv Evertona na gostovanju.



Tako se čini da će se ekipa Edija Haua pozdraviti sa Premijer ligom ovog leta, ali je jasno da to neće uraditi i Vilson.



Sparsi su pokušali da ga dovedu i pre dve godine, "Trešnjice" su tada tražile oko 30 miliona evra za njegove usluge, nije došlo do dogovora, ali bi Vilson ovog leta mogao da bude i tri puta jefitiniji u slučaju ispadanja u Čempionšip.



Bio bi to sjajan posao "Pevaca", Kalum Vilson je od 2014. godine član tima sa "Vitaliti" stadiona, upisao je 122 nastupa u PL, postigao je 40 golova.