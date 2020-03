Murinjo - "Kičma" tima kreće od Albanca i Srbina?

Žoze Murinjo pokušava da promeni Totenhem za narednu sezonu. On, kako smo i pisali pravi kičmu tima, potrebni su mu po dubini novi golman, štoper, vezista, uz Harija Kejna.



Naime, Murinjo će pokušati da prodajama prekobrojnih poveća novac za prelazni rok, kako bi uspeo da ojača konkurenciju, ali eventualno dovede fudbalera koji bi pokrenuo stvari na sredini terena.



Do sada su pominjani igrači druge klase, jer novca nema dovoljno, ali se sada ustremio na dvojac Lacija.



Naime, želi golmana Strakošu, albanskog reprezentativca i momka koji već par sezona brani odlično i već je sakupio više od 100 nastupa u Seriji A. On bi bio naslednik Ljorisa, a Portugalac je zainteresovan i za Sergeja Milinković Savića. Neka procena medija u Italiji je da će posle svega što se desilo i pored plasmana u Ligu šampiona, ali i eventualne titule Lacija, Lotito morati da prodaje, da će Italijani smanjiti troškove i cene igrača pasti, pa bi eventualno Totenhem mogao da se okoristi. Ali, to je malo verovatno, za ovaj tandem Lacija potrebno je stotinak miliona koje menadžer Totenhema neće dobiti bez Lige šampiona. Tačnije, mogao bi da skupi taj novac, ako proda Ndombelea, najveće pojačanje u istoriji kluba, tačnije najskuplje, zatim Rouza, Orijea, čak i Davinsona Sančeza i eventualno Dajera, što je teško očekivati, makar za ovog poslednjeg.







U svakom slučaju, uz pomenute Sabicera iz Lajpciga, pokušaj da se dovede Vilijan, Jusef Atala, levi bek Noriča Džamal Luis, dvojac Totenhema je na spisku, kao i Militao iz Reala, ali pitanje je koliko je od ovih igrača realna ambicija...