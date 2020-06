Murinjo izdiktirao spisak od šest pojačanja, Levi će se slatko nasmejati! Nema šanse?

Ni posle pobede protiv Vest Hema, Murinjo nije bliži petom mestu, dobili su i Vulvsi i Junajted, pa peto mesto ostaje na četiri boda minusa.



Jasno, polazimo od pretpostavke da Siti bude eliminisan, odnosno da suspenzija iz Lige šampiona ostane na snazi, pa bi na račun sada već bivšeg šampiona, petoplasirani iz prvenstva, mogao u elitu.



Do kraja Totenhem nema toliko težak raspored na strani, ali kod kuće dočekuju Arsenal i Lester. Junajted nema mnogo teških rivala, ali igra i sa timovima koji se bore za goli život. Poslednje kolo gostuje Lesteru, ali do tada bi "Lisice" već trebalo da budu sigurne.



Vulvsi imaju najteže rivale, mada na kraju krajeva to ne znači ništa.



U svakom slučaju, Murinjo ne odustaje, ali je izdiktirao listu željenih pojačanja, na koju će se verovatno Levi nasmejati, jer nema šanse da dovede verovatno ni trojicu od pomenutih igrača.



Desni bek je umakao, Menije će u Dortmund, želi da igra Ligu šampiona, plus ponuđen mu je višegodišnji ugovor i biće standardan pošto odlazi Hakimi.



Šta Portugalac želi?



Vilijan je bliži Arsenalu, ali se pojavila mogućnost da se Čelsi predomisli, ponudi mu ugovor na tri godine i da Brazilac ostane.



Murinjo se okrenuo Kutinju, ali plata Brazilca je naučna fantastika, 14 miliona evra po sezoni. Pominje se Bejl kao želja, navodno bi Velšanin želeo da radi sa Portugalcem, ali i njegova plata jednostavno nije u skladu sa budžetom kluba i rasporedom snaga u svlačionici gde kapiten Kejn mora da bude najplaćeniji.



Dakle, to su nerealne mete.



Tijago Silva nije, njega hoće i Everton, kao i Liverpul na godinu dana, Brazilac je slobodan igrač i popunio bi mesto štopera koje očajnički treba Portugalcu.



Juventus je spreman da proda Rabioa, ili Remzija, ovaj drugi bi teško prihvatio zbog navijača Arsenala da ode u redove najvećeg rivala. Francuz je dostižna meta, ali Juve ne želi da ga pusti na pozajmicu, već proda.











I na kraju šesti, Aleksis Sančez. Inter hoće da ga zadrži, ali ne može da mu plaća ni deo plate, Totenhem je sa te strane spreman da ponudi više Junajtedu, ili da otkupi ugovor, Čileanac bi morao da pristane na manju platu. Murinjo veruje u Sančeza, pa bi Južnoamerikanac možda i prihvatio da bude deo projekta, tim pre što smatra da može da igra na vrhunskom nivou.















Dakle, to su pomenute mete, ali kako rekosmo od ove šestorice, u najboljem slučaju, Totenhem ima šanse da dovede dvojicu. Ndombele je i dalje predmet rasprave, neće da radi sa Murinjom, ali Levi neće ga proda. Bez Lige šampiona, sa malim budžetom, pukotine će biti više nego vidljive, biće ovo interesantno transfer leto, pogotovo jer Murinjo nije navikao da se dovija i da nema novac za dovođenje igrača.



Ali ima platu od 15 miliona, pa njegovo mesto na klupi neće biti dovedeno u pitanje...