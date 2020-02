Murinjo dlaku ne menja, kompletna odbrana na remontu, ove igrače mu je Levi obećao!

Danijel Levi je bio jasan, plasman u Ligu šampiona, odnosno četvrto mesto doneo bi Murinju ogroman novac, ne samo u vidu bonusa, već i raskošan transfer budžet. Naime, Portugalac kao opsesiju imao novu odbranu, želi da sem Alderveirelda, praktično zameni sve startere, otišao je Rouz, meta je Čilvel ili verovatnije Maks Arons iz Noriča.



Što se tiče štopera Ake iz Bornamuta je velika želja, ali problem je pravo preče kupovine Čelsija koji za 50 miliona može da vrati odličnog defanzivca.



Mnogo je zbog toga verovatniji pokušaj da preko Mendeša dovede Rubena Diaša, ali svakako ne za klauzulu od 90 miliona koliko ima mlada zvezda Benfike. Klub će napustiti verovatno Vertongen kome ističe ugovor, a od Murinja se očekuje da oživi Rajan Sesenjona, kao i da pruži šansu Džafetu Tangangi šrto bi značilo da praktično stvori defanzivnu liniju za sledeću deceniju.



Murinjo je inače demantovao da je zažalio što je seo na klupu Totenhema, kaže da su mediji samo u pravu da je teško, ali da nije tako, ne bi to bio posao za njega. On je pohvalio igrače, a kaže da nije normalno da od njega neko očekuje da se smeje kada izgubi utakmicu.



Ono što je sigurno je da je deo obećanja ispunjen, da je par igrača stiglo ove zime, ali ne i zamena za povređenog Kejna, ali da je to tek početak procesa.



Totenhem je trenutno šesti dva boda manje od Šefilda i četiri od Čelsija...