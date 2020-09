Murinjo ćuti celo leto, a sada dobija odličnog napadača?!

Žoze Murinjo zna da mu je neophodan još jedan napadač, jer Hari Kejn ne može da igra sve utakmice tokom sezone, a sada se pojavila informacija da bi u London mogao da dođe - Arkadijuš Milik!



Napadač Napolija je na prodaju, ugovor mu ističe u junu i Aurelio De Laurentis želi da zaradi od njegove prodaje. Pominjali su se Juventus i Roma, ali u Torinu su birali Luisa Suareza, dok Edin Džeko ne želi da napušta Rim, a uz to i De Laurentis uvek bira da ne pojačava rivale u Seriji A.



Ipak, ne sme da zaboravi da je sada preko puta Danijel Levi, verovatno najveća škrtica na fudbalskoj pijaci i da on sigurno neće platiti 40 miliona evra koliko traži De Laurentis.



Milik nema ništa protiv odlaska u London, naročito ga greje saradnja sa Murinjom, pa ostaje da vidimo kako će teći dalji pregovori.



Totenhem nema mnogo novca za kupovinu, stigao je Doerti iz Vulverhemptona, odbrana je i dalje bušna, jer nema zamene za Jana Vertongena, dok je Murinjo otpisao i Denija Rouza.



Zna se da mu je potreban i napadač, tako da će biti zanimljivo pratiti Totenhem do kraja prelaznog roka.