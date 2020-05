Murinjo će pobesneti, ovo je transfer plan Totenhema, sledi veliki raspad?

Totenhem nema novca za transfere, naime, potvrđeno je da je Danijel Levi tio saopštio Murinju i uslovio prodaje kao način da se tim pojača, ili da eventualno nekim trejdom dovede nove igrače.



To je razbesnelo i navijače, koji ukazuju da je prošlu godinu klub završio u plusu i da predsednik nije oklevao da sebi uzme bonus od 4 miliona evra zbog profita, ali i još 5 miliona zbog otvaranja novog stadiona. On se doduše odrekao kao i svi u klubu 20% plate zbog pandemije, ali svejedno, Totenhem je prošlu godinu završio sa 50 miliona evra plusa.



Sada projekcije pokazuju da problemi, pre svega kada je igranje bez publike u pitanju, ako uzmemo kao gotovo da će liga biti nastavljena pokazuju da bi minus mogao da bude 100 miliona.



Levi želi da to predupredi, smanjenjem troškova, od Murinja se traži da dovede igrače koji su slobodni, ali to neće biti lako. Menije iz PSŽ želi u London, ali Englezi ne mogu da pariraju ponudi Parižana da Belgijanac ostane u klubu.



Takođe, Murinjo ubeđuke Levija da Vilijanu ponudi višegodišnji ugovor, ali i Totenhem kao i Čelsi ne želi da stvara dugogodišnju obavezu prema igraču koji je prešao 30 godina.



Šta može "Posebni". Propala je kombinacija da proda Ndomblea najveće pojačanje u istoriji kluba, on će pokušati da se reši Fojta, Rouza, Lamele, Vokera-Pitersa koga bi menjali za Hojberga iz Sejntsa.







Nešto slično, trampu bi probali i za Maksa Aronsa iz Noriča, ili Džeka Klarka iz Lidsa.



Ali, problem je što igrači Totenhema imaju veće ugovore i neće ih se tako lako odreći.



Murinjov plan je da pojača konkurenciju, promeni odbranu, no, bez budžeta, sa uslovom da prodaje i trejduje igrače to će biti teško. Tražio je novac za Rakitića, ali su problem Hrvata godine i dužina ugovora, pa je neminovno da će, ako se klub ne pojača, doći do sukoba na relaciji Murinjo-klub, pošto Portugalac očekuje da se dovede nekoliko igrača, promeni Poketinov tim, i krene u napad na trofej koji Totenhem nije osvojio od 2008. godine.