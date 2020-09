Muke po Junajtedu, naziru se pojačanja, ali ni to neće promeniti ništa! Gde je problem?

Junajted je u nevolji i to je svima jasno.



Najgori start u poslednjih 25 godina, poraz od Palasa od 3:1 je upalio sve alarme. Ser Aleks je izgubio od Aston Vile na otvaranju sezone, tada su mediji brujali da sa klincima neće osvojiti ništa, ali na kraju su proslavili duplu krunu. Tog prvog vikenda sezone poraženi su na Vila Parku sa 3:1, Bekam je dao utešni gol za "Đavole".



Ali, takva poređenja se ne mogu praviti, jer Solskjer kao ni svi njegovi prethodnici nisu Aleks Ferguson, od odlaska legendarnog Škota je uloženo milijardu evra u pojačanja, par osvojenih kupova i LE, bez ikakve šanse u PL i Ligi šampiona, to je crni bilans.



Od dolaska Solskjera klub je potrošio blizu 300 miliona evra i uz sve priče o stvaranju tima i čišćenju svlačionice od promašenih pojačanja dobio veliko ništa. Vratili su se u LŠ, ali ovaj tim nije sposoban da napravi nešto više, uloženo je samo 50 miliona evra u Van de Beka ovog leta, problem je što u veznom redu imaju sasvim dovoljno igrača.



Solskjer traži još pojačanja, ali Sančo je van dometa, sada im Votford nudi Ismailu Sara sa pozajmicom i otkupom na kraju sezone. Najskuplje pojačanje u istoriji "Stršljenova" je bio na meti Klopa, ali su se odlučili na Dioga Žotu. I dalje se vode pregovori oko levog beka Telješa, Porto je odbio da uzme Dalota kao deo sporazuma.



Junajted nije uspeo da proda nikoga od prekobrojnih igrača, Džons, Roho, Lingard i još par igrača su i dalje tu, ali i da odu, jasno je da "Đavoli" više ne mogu da privuku one najbolje igrače.



Nisu želeli ni Bejla, niti Reguljona (ovog drugog jer neće da ga razigravaju za Real), i to je u redu, na kraju krajeva, Bejl je nespreman, pitanje je kada će biti u timu.



Ali, nisu doveli nikoga koga su želeli, nastavljaju tvrdoglavo sa sadašnjim štoperima koji su bolna tačka tima. Kulibali će izgleda u PSŽ, Junajted nema 80 miliona da ga plati, pandemija ih je žestoko pogodila.







Raspitivali su se za sjajnog napadača Evertona, Kalverta-Luina, ali su "Karamele" odvratile cenom od 90 miliona evra, što je šokiralo Vudvorda.



Njega je Patris Evra optužio da kasni, da gleda previše igrača i podsetio da je u vreme Džila i Fergija Junajted brzo reagovao i znao uvek ko je prva meta...



Problem je što ni recimo Telješ i Sar neće biti igrači koji će mnogo promeniti, to su kupovine reda radi, rekli smo, škripi u odbrani, klub nema definisanu strategiju i to se ponavlja svake sezone...