Muka naterala Barsu - Da zove bivšeg igrača Real Madrida?!

Barselona je ostala bez Đerara Pikea i sa jednim kolenom Samjuela Umtitija i samo sa Klemenom Lengleom i Ronaldom Arauhom, jasno je da mora da dovede štopera.



Erik Garsija ostaje prva meta za januarski prelazni rok, ali pošto su novi izbori tek 24. januara, on neće moći da dođe sigurno do samog kraja pijace, što znači za više od dva meseca.



Barsa neće moći da igra samo sa Lengleom i Arauhom na 15 utakmica u nizu, stoga klub razmatra alternativna rešenja, a to su slobodni igrači na tržištu.



U prvi plan je iskočio Ezekijel Garaj, 34-godišnji Argentinac koji je ove godine ostao bez ugovora u Valensiji.



Zanimljivo, Garaj je nosio dres Real Madrida od 2008. do 2011. godine, kasnije je igrao za Benfiku, Zenit, da bi 2016. stigao kao veliko pojačanje u Valensiju.



Iako se u Španiju vratio sa 30 godina, postao je stub odbrane Valensije i za četiri godine odigrao 114 mečeva i postigao šest golova.



Pitanje je samo da li je Garaj dovoljno fizički spreman da odgovori zadacima u Barseloni, pošto je u februaru povredio ligamente kolena i od tada nije igrao...





Dakle, Barsa mora da dovede štopera, ima samo Lenglea i Arauha, po potrebi će uskakati De Jong, što će sigurno biti slučaj u utorak u Kijevu, pošto je Urugvajac u poslednjoj fazi oporavka od povrede.





Samjuel Umtiti nema poverenje kod Ronalda Kumana, jer mu je koleno praktično uništeno i klub ne želi da rizikuje novu povredu, već želi da ga proda na zimu.