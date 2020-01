Možete li da zamislite novi Bajern. Čistka, odlazi sedam igrača, trojica svetskih prvaka, poznato par pojačanja!

Bajern će napraviti ogroman rez narednog leta, tvrde nemački mediji.



Već smo pisali, ništa od otkupa Kutinja, a verovatno ni od Perišića, tim će biti značajno podmlađenm a čak petorica igrača koji su bili osnova tima u ovoj deceniji odlaze iz kluba.



Prvi je golman Nojer koji će ustupiti mesto čuvaru mreže Šalkea, Nubelu. On je već rekao da ne želi da deli minutažu, u više navrata javno kritikovao klub i otići će sa "Alijanc Arene". Na izlaznim vratima je već duže vreme Boateng, ako ne ode ove zime u Arsenal, na leto će sigurno napustiti klub.



Nema mesta ni za Tijaga Alkantaru, što se tiče Španca, njega je Pep doveo u Bavarsku, mogli bi zajedno da rade i u Sitiju, ali Brazilac koji igra za Španiju ima i druge ponude, neće imati problem, tražen je na tržištu. Klub napušta i Havi Martinez, povratak u matični Bilbao je jedna od opcija, iako se nije rastao sa klubom na najbolji način, a ova sezona je kraj i za Tomasa Milera.



Naime, on želi u PL, pa bi posle 12 seniorskih sezona u Minhenu trebalo da ode, igra mnogo slabije kako vreme odmiče i cena mu je pala.



Novi trener, manje više se zna, biće Tuhel, jedno od pojačanja sigurno Liroj Sane, priča se o povratku Daglasa Košte, ali to je nerealno. Ono što treba očekivati od Bajerna je da proba da uzme super talentovano Kaija Haverca ispred Reala i Barselone, doveden je Odriozola, ali samo do leta, cilj je da se tim dodatno podmladi, u veznom redu, a konkurenciju će dobiti i Levandovski.



Bajern je uštedeo novac jer se strategija pozajmica poput ove sa Kutinjom isplatila, pa će svakako uz prodaje napuniti kasu i imati dovoljno novca za dva ili tri velika pojačanja.