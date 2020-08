Možda će im ukrasti Tijaga, ali je Liverpul našao levog beka! Bomba leta stiže iz Londona, Redsi bi bili zaista drim-tim!

Pisali smo već, navijači Liverpula se nadaju, sada se pojavila informacija da bi Tijago za 30 miliona umesto u Liverpul, mogao da ode u Pariz.



Mnogi se pitaju da li je uopšte potreban Redsima koji traže pojačanja, tačnije nedostaje im "dubina" u drugim delovima tima.



Pre svega, levi bek, pominjao se Luis, pa Lojd, čiji su timovi Norič i Bornmaut ispali iz lige, ali oni su preskupi. U prvi plan je iskočio Cimikas iz Olimpijakosa. Klop ga je gledao, Liverpul hteo da kupi, ali Grci su tražili 25 miliona evra.



Sada je kriza učinila svoje, reprezentativac Helena vredi 10 miliona evra, Olimpijakos ima ponudu Nice, ali bi Liverpul svakako dobio tu bitku.



Ima samo 24 godine, već dosta iskustva, rano je debitovao bio na pozajmicama u Danskoj i Holandiji.



No, to je tek početak. Priča se da je prava meta Klopa, Obamejang. On je juče rešio finale kupa, dao je 29 golova ove sezone, ističe mu ugovor naredne, Arsenal mora da ga proda ako ne potpiše novi. Otkriveno je da je zimus odbio transfer u Čelsi tražeći ogroman novac, sada navodno čeka Barsu.



No, Liverpul je klub u koji bi Gabonac prešao, želi da igra Ligu šampiona. On košta oko 50 miliona evra, ali Liverpul može da ubaci igrače poput Šaćirija, Vilsona, ko zna možda i Grujića u čitav posao i da malo smanji cenu. Kakvo bi pojačanje bio nije potrebno govoriti, radio je već sa Klopom u Dortmundu i sa te strane nije mu potrebna adaptacija.



Mnogi smatraju da bi time klub rešio sve probleme u ofanzivi i dobio igrača koji može da igra na više pozicija u napadu.



Da li bi Arsenal prodao Liverpulu kapitena?







Rivalstvo ne postoji, takođe, Redsi su toliko ispred "Gunera" da o nekom približavanju u par narednih godina nema ni govora. Oslobađanjem od Obamejangovog ugovora, stvorili bi prostor za dovođenje Kutinja, kome bi mogao da se pridruži i Vilijan.



Šta će od svega biti ostaje da vidimo, pomenimo da Liverpul želi i poljsko krilo Mateuša Musialovskog iz Lođa, kao jeftinu opciju, ali on ima tek 17 godina i ne bi pomogao.



Ostaje pitanje štopera, od Kulibalija nema ništa, i dalje je Kabak iz Šalkea najverovatniji tip, košta oko 15 miliona evra, uz trampe Liverpul bi mogao da dovede dva ili tri igrača i potroši oko 50-60 miliona što bi bilo realno...