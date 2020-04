Moguće je, Mane plaća ceh, "Najk" stvara nepobedivi Liverpul?

Pre nekoliko nedelja Jirgen Klop je izjavio da je nemoguće da Liverpul dovede Mbapea, jer je njegova cena jednostavno nedostižna za finansije kluba.



Ali, to je bilo pre potpisivanja ugovora sa Najkom koji je uneo dodatni novac u kasu Redsa koji su u plusu 60 miliona evra, a imaju i nekoliko igrača na prodaju što bi moglo da bude dovoljno da skupe novac za Mbapea.



Njegova želja je Real, ali bi zbog Klopa prihvatio transfer. Da bi se to dogodilo, Liverpul bi trebalo da se odrekne jedne od svojih zvezda, verovali ili ne, najviše interesovanja ima za Manea koji je u ovom trenutku traženiji od Salaha. Mane je meta Reala, Barselone i Bajerna, uz to Klop ima niz igrača na pozajmicama poput Grujića, ali i nekih u timu poput Lovrena, Keite, verovatno i Origija koje bi mogao da proda i skupi dovoljno novca.



Ali, ni to nije dovoljno.



Ovde bi na scenu mogao da stupi "Najk". Novi tehnički sponzor Liverpula navodno želi da učestvuje u plati Mbapea, tako što bi mu povećao ugovor i omogućio mu da se preseli u Liverpul. To je potez koji bi se itekako isplatio s obzirom na planetarnu popularnost Liverpula i broj navijača koji je neuporediv sa Parižanima.











A kolika bi bila plata Francuza?



On bi dobio oko 30 miliona evra, to je u rangu onoga što mu nudi PSŽ, mada se pričalo i o većoj sumi, mada bi klub bio raspoložen da mu duplira sadašnja primanja.



Priča je neverovatna, ali, Klop navodno ima plan da nastavi istim putem, da uloži u veliku zvezdu i igrača koji je dokazan makar morao da isprazni kasu do kraja.



To su učinili sa Alisonom Bekerom kao i Van Dajkom, Mbape bi zaista bio ključ u napadu, a tim bi delovao zastrašujuće.