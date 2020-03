Misterija Grizman? Igrao je "samo jedno leto", biće žrtvovan?

Izgleda da niko nije zadovoljan, ni Grizman, ni Barselona, ni, što je najvažnije Mesi.



Iako je dočekan kao velika zvezda, Francuz nije do sada opravdao očekivanja odnosno uloženi novac.



O čemu se radi?



U Barsi smatraju da ne rešava utakmice poput Suareza, da nije igrač koji je sposoban da iskorači iz Mesijeve senke. Bilo je dobrih momenata, ali je čudno da recimo Brajtvajt koji je tek stigao kao ispomoć deluje eksplozivnije i ima mnogo više samopouzdanja u Francuza.



Navodno ni Grizmanu ne odgovara pozicija, smatra da igra predaleko od gola, da ima malo lopti, i da je to osnovni problem.



To nas dovodi do zamisli, odnosno strategije Barselone. Kako bi ispunili želju Mesiju, u krajnjem slučaju ponudiće Grizmana Parižanima u zamenu za Brazilca, samo to neće ići lako. Leonardo i dalje smatra da je Nejmar vredniji od Grizmana, na kraju napadač Barselone je plaćen 120 miliona, plus pitanje je da li Grizman želi da igra u domovini, iako bi mogli da mu garantuju veći novac nego što prima u Barseloni.







U svakom slučaju, na svojevrsnom je ispitu do kraja sezone, ali ako ovako nastavi, sigurno je da će Katalonci razmišljati o tome da prikupe novac za pojačanja tako što će prodati Grizmana posle samo sezone na "Kamp Nou".