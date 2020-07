Misija Sančo, uslovi su tu, rasplet saznajemo za 11 dana?

Transfer-saga oko sudbine Džejdona Sanča i dalje traje.



Krilni igrač Borusije jeste prioritetno pojačanje Junajteda za naredno leto, ali "milioneri" ne žele da smanje cenu. Transfer će koštati dobrano preko sto miliona evra, šanse za realizaciju ipak postoje.



Naime, pouzdani nemački novinar Kristijan Falk prenosi dva uslova koje Junajted mora ispuniti ukoliko žele Engleza nazad u Mančester, ovog puta u onaj "crveni" deo grada.



To jeste uplata od 120 miliona evra, Borusija očekuje ovaj iznos jedino ako se "crveni đavoli" kvalifikuju u Ligu šampiona, što samo po sebi predstavlja uslov broj dva.



Trka za poziciju tri i četiri ulazi u foto-finiš, Čelsi je treći sa 63 bodova, dok Lester i Junajted imaju po 59, ali i utakmicu manje. "Lisice" za sada imaju prednost zbog gol razlike, ali valja pomenuti da će se ova dva tima susreti u 38. kolu na "Old Trafordu" za jedanaest dana.



Izgleda da ćemo tog dana dobiti i glavnu procenu mogućnosti dolaska Sanča na "Old Traford".