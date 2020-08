Miris dobrih starih vremena? Milan bacio rukavicu Interu, vraća li se prava "Madonina", Maldini spakovao odličan tim!

Inter je na putu da završi novi posao, Ibrahimović je ostao, stiže Brahim Diaz iz Reala. Ono što je učinio sa Ernandezom prošle godine, Maldini namerava da ponovi sa vezistom koji kod Zidana nije dobio šansu.



Naime, dogovor je postignut, transfer će biti 15 miliona evra, ali će Real imati priliku da kao svojevreno Moratu iz Juventusa otkupi, ako Brahim pokaže raskošni talenat. Milan bi ovim transferom pokrio kompletnu ofanzivu, pošto Brahim igra bliže golu iza špiceva.



No, ostaje trka za Sandra Tonalija. Breša se pokolebala, Maldini je bio vrlo ozbiljan, nudi pozajmicu sa obaveznim otkupom od 30 miliona, plus 15% od buduće prodaje. To je, kada se sračuna, više od onoga što bi Inter platio, pa je jasno da se sada situacija promenila.



Ćelino, vlasnik "Rondinela" kaže da se igraču žuri, nije tajna da Tonali navija za Milan, ali i da se boji da kod Kontea ne bi uspeo da se nametne. Jer, Tonali u Interu je Marotina, a ne Konteova ideja, trener hoće Vidala ili Kantea iz Čelsija što je teška meta.









U Interu razmišljaju da menjaju Škrinjara sa PSŽ, za Paredesa i novac, pa je pitanje da li nekako guraju Tonalija ka Milanu, jer su se predomislili. Završili su posao oko Kolarova, izgleda da je Lautaro sve bliži ostanku, stigao je Hakimi, probaće da dovedu i Kumbulu. Ovaj prelazni rok biće neka vrsta kompromisa između Marotinih ideja i želja Kontea.



Što se Milana tiče, ako posle Brahima, uzmu i Tonalija, ostalo je pitanje desnog beka, Orije je daleko, a Pioli bi najradije želeo da dovede Blekija Milenkovića, no Fiorentina traži previše novca i ne prihvata Paketu kao deo sporazuma.



Maldini će spakovati solidan tim, ne jak kao Interov i Juventusov, ali ovaj Milan, ako bude igrao kao posle restarta sigurno ima šansu da se konačno vrati u Ligu šampiona.



Pa i da baci rukavicu Inter, zašto da ne?



Vraćaju li se dobra, stara vremena "Madonine"?