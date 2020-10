Milik ide na zimu, sistemom eliminacije do transfera karijere?

Arkadijuš Milik je na izlaznim vratima Napolija, nakon što mu je letos propao odlazak.



Aurelio De Laurentis je uporno odbijao da pusti Milika u redove domaćih rivala, a jurili su ga i Roma i Juventus. No, Roma je dovela Borhu Majorala i zadržala Edina Džeka, dok je Juve vratio Alvara Moratu.



Kada je i sve to propalo, pojavila se prilika da ode u Totenhem, da bude podrška Hariju Kejnu, ali je na kraju ipak stigao Karlos Vinisijus iz Benfike po Mendešovoj liniji.



I na kraju, Miliku preostaje možda i najbolje rešenje, a to je Atletiko Madrid!



Pominjali su se Madriđani kao potencijalna destinacija, ali je Atletiko jurio jeftinije rešenje i doveo Luisa Suareza praktično bez obeštećenja, kroz smešne bonuse.



Spekuliše se opet da bi Dijego Košta mogao da napusti Atletiko, trebalo je da ode i letos, a u tom slučaju bi Milik bio prva želja Dijega Simeonea.



Miliku ističe ugovor u junu, tako da bi za minimalno obeštećenje Atletiko mogao da dobije sjajnog napadača, dok bi De Laurentisu bila ispunjena želja da Poljak ode van Italije.