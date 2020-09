Milanova savršena nedelja - Četiri pojačanja, dovoljno za LŠ?

Kao što smo najavili sinoć, Sandro Tonali i Brahim Dijaz su postigli sve uslove i stiže u Milan na pozajmicu uz verovatne otkupe na kraju sezone.



Tonali i Brahim Dijaz će do petka biti predstavljeni kao novi igrači Milana, ali to nije kraj.



Danas prenosi Skaj sport da će Milan do kraja nedelje najverovatnije završiti još dva pojačanja. Serž Orije je prva meta na poziciji desnog beka, dolaskom Mata Doertija postao je prekobrojan kod Žozea Murinja. Ipak, problem je što Totenhem traži 20 miliona evra, dok Milan trenutno nudi 15, pa se očekuje da pronađu zajednički jezik u narednim danima.



Poslednje pojačanje biće povratnik, Tjemue Bakajoko, koji je već igrao na pozajmici u Milanu iz Čelsija, a sada bi Rosoneri mogli da ga otkupe za simboličnu cifru.



Sa Orijeom na beku, Bakajokom i Tonalijem u vezi i Brahimom Dijazom, koji će pomagati Rebiću i Ibrahimoviću, može li Milan da se konačno vrati u Ligu šampiona?