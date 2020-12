Milan završava veliki posao, ništa od transfera koji bi uzdramao Italiju?

Jedan od glavnih fudbalera Milana Hakan Čalhanoglu na putu je da dobije novi ugovor sa "rosonerima" i tako otkloni špekulacije oko navodnog odlaska u januaru.



Ovu informaciju preneli su britanski mediji, koji su pratili sudbinu turskog veziste na San Siru od kad se pojavila informacija da bi mogao da ga dovede Mančester junajted.



Ugovor reprezentativcu Turske ističe na kraju sezone, a već nekoliko meseci se spekuliše da od kluba zahteva povišicu plate kao uslov ostanka.



Osim Junajteda za fudbaler snažnog udarca kao zainteresovani se spominjao i Juventus, ali je to više bilo na nivou glasina.



Dodaje se da je danas agent fudbalera boravio u Milanu kako bi utanačio uslove jačeg ugovora od sadašnjeg koji ističe u junu.



Nejgova trenutna godišnja plata je 3,5 miliona evra, a on je želeo da prema novom ugovoru zarađuje šest miliona.



Zbog nezavidne finansijske situacije Turčin će pristati na 4,5 miliona, odnosno milion više u odnosu do sada.



Sa njegovim ostankom jasno je da će trener Stafano Pioli između ostalog moći da računa na njega i za mečeve protiv Crvene zvezde u Ligi Evrope.