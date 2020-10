Milan u nevolji, tandem odbio Juventus, ali će ostaviti paučinu u kasi "Rosonera"?

Milan ne uspeva da se dogovori sa Hakanom Čalhanogluom, Turčin koji je 2107. stigao iz Bajera je posle par loših sezona pokazao klasu, dolazak Ibrahimovića kao da ga je oslobodio, pa ovaj sjajni vezista ima pregršt ponuda.



Kako piše "Bild", on je već preko agenata razgovarao sa Mančester Junajtedom, od zime će biti slobodan da izabere klub jer mu ugovor ističe u junu naredne godine.



Ovo bi bio veliki gubitak za Milan, ali nemački tabloid tvrdi da je Čalhanoglu čak odbio ponudu Juventusa jer cilja veliki novac na "Old Trafordu".



On u Milanu zarađuje 2.5 miliona po sezoni, Milan mu nudi oko četiri, ali to je malo, čini se da bi u Engleskoj mogao da dobije veći novac i ugovor na pet godina. Čalhanoglu je kreativac, nikome nije jasno zbog čega bi pored Fernandeša i Pogbe koji ne mogu da igraju zajedno dovodili još jednog sličnog igrača, ali moguće je da će morati da prodaju Pogbu kako ne bi za 18 meseci otišao kao slobodan igrač.











Milan pregovara i sa Donarumom kome ističe ugovor, novac nije problem, nego ambicija, golman zarađuje oko 6 miliona po sezoni, ali ne želi da gubi vreme. Rajola traži da u slučaju produžetka bude ugrađena klauzula o transferu, da ako klub ne završi u Ligi šampiona, prvi golman Italije može da ode, na šta Gazidis ne pristaje. Milanu ide dobro u ovom trenutku, prvi su na tabeli, ali još je rano da se govori o renesansi.



Italijanski mediji su puni napisa da Rajola pritiska Donarumu da ode u Juve, gde po tradiciji brani najbolji golman Italije, ali da ovaj fudbaler to ne želi. On je odbio i pre nekoliko godina da ode kao slobodan igrač, kada je postao punoletan, mnogi smatraju da je napravio grešku jer Milan od tada nije ništa napredovao. Ali, ako neće u Juve, Donaruma bi mogao da ispravi grešku od pre tri godine kada mu je PSŽ nudio 12 miliona evra po sezoni, duplo više nego što je dobio u Milanu. Leonardo je itekako zainteresovan da Italijan bude naslednik Kejlora Navasa, kao slobodan igrač mogao bi da dobije zaista ogroman novac.







Od ostalih igrača na leto je slobodan Musaćo koga neće zadržavati, kao i Donarumin stariji brat, Antonio koji je više kao maskota, a na leto će isteći pozajmica i Brahima Dijaza koji je stigao iz Milana.