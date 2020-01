Milan - Šta posle Ibre?

Milan je otvorio prelazni rok sa angažovanjem Zlatana Ibrahimovića.Doduše, potpisali su ga kao slobodnog igrača, istekao mu je ugovor sa LA Galaksijem, pa su "Rosoneri" morali smo da se dogovore sa bivšim igračem i njegovim agentom Rajolom oko plate.Jasno je da će biti još promena u klubu, videćemo i kakva sudbina čeka Stefana Piolija, pominjalo se da bi Ralf Rangnik mogao da stigne u klub do kraja januara, ali bi Italijan ostao šef struke, dok bi se Nemac kao specijalni savetnik pripremao da mu narednog leta uzme posao.Nakon dolaska Ibre, na red su došli i odlasci, veliki broj igrača nije zadovoljio, dok neke jednostavno moraju da prodaju kako bi stvorili sredstva za nova pojačanja, ali i izbalansirali knjige. Pisali smo juče da bi klub mogao da napusti i Suso , Španac se utopio u sivilo "San Sira" ove sezone i u klubu će pokušati da ga unovče tokom zime.

Kao zamena se pominje Mateo Politano iz gradskog rivala Intera, on je na izlaznim vratima "Neroazura", traže ga i Fiorentina i Napoli. Novost je da je Inter spreman samo da ga proda, ne i da ga pozajmljuje.Jedan odlazak je praktično i potvrđen u italijanskim medijima, u pitanju je Fabio Borini, koji će karijeru kako stoje stvari nastaviti u redovima Helas Verone."La Republika" prenosi i da bi tokom januara uprava mogla da unovči vezistu Franka Kesija i to za oko 20 miliona evra.Pristali bi navodno i na tu cifru, a za njegove usluge postoji interesovanje iz Premijer lige, ali i Serije A.Vest Hem je navodno poslao ponudu, "Čekićari" su baš rešili da pojačaju vezni red, za Kesija je zainteresovan i Vulverhempton, ali i Fiorentina, koja je izgleda spremna da ga otkupi od "Rosonera".Kada su u pitanju novi dolasci, velika želja uprave je bio štoper Barselone Žan Kler Todibo, ali je izgleda mladi Francuz odabrao Nemačku , očekuje se da se preseli u Šalke na pozajmicu do kraja sezone.Tako je uprava nastavila potragu za novim štoperom, jer je izgleda Matija Kaldara na izlaznim vratima kluba.On je navodno na pragu povratka u Atalantu, a na "San Siru" bi mogao da ga zameni jedan Danac.