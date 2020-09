Milan renovira odbranu, štoper iz Srbije i pojačanje iz Junajteda za zid ispred Donarume!

Kako je i najavljeno, Matija Nastasić stiže u redove Milana.



Ipak, uprava želi da sačeka, dogovorili su se sa bivšim fudbalerom Partizana, Fiorentine i Mančester sitija, ali on je navodno tek treća opcija uprave.



Prve dve su Vesli Fofana iz Sent Etjena i još jedan srpski reprezentativac Nikola Milenković iz Fiorentine, obojica su u ovom trenutku preskupi za "Rosonere", ali oni žele da sačekaju još malo u nadi da će im se put otvoriti ka jednom od ove dvojice igrača, pre nego što i zvanično angažuju Nastasića.



Sa njim je sve dogovoreno, kao i sa Šalkeom, biće to pozajmica sa pravom otkupa, čini se da je samo pitanje vremena kada će sve biti realizovano, pošto nije realno da se Milan dočepa Fofane, kojeg traži i Lester, kao i Milenkovića, obojica su daleko skuplje opcije i teško da će se to promeniti.



Nije to sve, "Rosoneri" su izgleda pronašli i desnog beka, Romano prenosi da žele Dioga Dalota iz Mančester junajteda i da su kontaktirali klub sa "Old Traforda" tim povodom.



Naravno, Italijani žele pozajmicu sa pravom otkupa, ali bi Junajted radije da proda Portugalca, Van Bisaka je nezamenjiv uz desnu aut liniju u odbrani, dok je ispred Dalota i Fosu-Mensa, pa bi da ga prodaju i rasterete budžet.







Milan je praktično dogovorio još jedan transfer, u pitanju je talentovani krilni fudbaler Jans Peter Hog.



Ovog Norvežanina "Rosoneri" prate već mesecima, imali su sreće i da ih sa njegovim klubom Bodo Glimtom spoji žreb u kvalifikacijama za Ligu Evrope, pa su mogli da ga vide i na delu.



Zablistao je, postigao pogodak, što je ubedilo upravu italijanskog kluba da ga angažuje.



Sve je sada završeno, ostaje da mladi fudbaler odradi lekarske preglede, "Rosoneri" će za njegove usluge platiti oko pet miliona evra, očekuje se da Hog dobije oko milion evra po sezoni.



Ovaj 20-godišnji fudbaler nastupa na poziciji levog krila, ali može da igra i desno, kao i u sredini, pa će biti jako koristan Stefanu Pioliju.



U sezoni za nama je postigao 14 golova i upisao devet asistencija na 17 nastupa za Bodo Glimt, a protiv "Rosonera" u Ligi Evrope je upisao gol i asistenciju.