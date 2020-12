Milan prodaje tandem u januaru, otvara li se prostor za Blekija?

Milan sprema određene promene u zimskom prelaznom roku, jer želi da nastavi da gradi šampionski tim.



Italijanski mediji prenose da bi San Siro mogli da napuste Mateo Musaćo i Leo Duarte, koji nisu u planovima Stefana Piolija.



Duarte je ove sezone odigrao samo tri utakmice, jednu u Seriji A i dve u Ligi Evrope.



Musaćo je došao kao veliko pojačanje iz Viljareala, ali je sada potpuno pao u drugi plan. Od dolaska 2017. godine odigrao je 73 utakmice, bio je važan šraf, ali ga je Pioli ove sezone skroz sklonio, jer nije odigrao nijedan minut.



Ovom 30-godišnjem Argentincu ugovor ističe u junu, pa se pominje čak i prevremeni raskid ugovora ove zime.



Što se Duartea tiče, realnije je da on ode na pozajmicu, jer je letos stigao iz Flamenga za 10 miliona evra i još se nije uklopio.



Sada se postavlja pitanje da li Milan ovako možda otvara prostor za našeg Blekija Milenkovića?



Nije tajna da je on letos bio velika želja Rosonera, koji tada nisu imali novca, ali je sada situacija drugačija.



Milenković će na leto ući u poslednju godinu ugovora, Fiorentina je spremna da ga proda za 25 miliona evra, što je mnogo realnija cena.



Čekamo rasplet, Blekija prate i Mančester Junajted i Totenhem, i realnije je da ode tek na leto, a ne na zimu kada će Milan pustiti Musaća i Duaretea, no da sačekamo...