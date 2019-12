Milan posle katastrofe, samo jedan čovek može da ih spasi?

U Milanu panika, ne samo zbog tabele, kada pogledate učinak napadača, razočaravajućih 16 golova znače da su samo četiri ekipe postigle manje golova.



Zbog toga, nakon poraza od Atalante situacija u klubu je loša, traje rat "svih protiv svih", ali je juče Zvonimir Boban razgovarao sa čelnicima i postignuto je primirje.



Prioritet ostaje Zlatan Ibrahimović. Izgleda da samo on može da pokrene stvari, spasi klub, i makar privremeno zaustavi brod koji tone.



Milan je pojačao ponudu, nude mu sada tri miliona do kraja sezone, umesto dva koliko je bio prvobitni predlog, ali ostaje ugovor na šest meseci, sa mogućnošću produžetka još godinu dana.



Ibrahimović hoće ugovor do leta 2021. ali ni on nema mnogo opcija. Ona sa Evertonom je nerealna, u Kinu ne želi, ni Bolonja, ni Napoli ne mogu mnogo da ga plate.



Zbog svega toga, u Milanu veruju da će prihvatiti ponudu, čekaće do 28. decembra, dakle još četiri dana, to je poslednji rok, posle čega će se okrenuti drugim igračima. Inače, Ibra u Americi provodi praznike sa porodicom...