Milan pobeđuje, navijače će baš razočarati poslednje pojačanje!

Sledi kup meč sa Torinom, Milan sada ima sedam bodova manje od Rome, koju sutra čeka "Derbi dela Kapitale". Jasno da ni četvrto mesto nije nedostižno, međutim navijači su razočarani prelaznim rokom. Jesu stigli Ibra i Kjaer, ali to su veterani, klub je obećavao više.



"Za Milan je najbolje da Eliot proda klub, da dođe neko ozbiljniji, sa više novca. Ovakvim poslovanjem, bez ulaganja neće daleko stići", kaže Rajola.



On je aludirao recimo na prodaju Rodrigeza Fenerbahčeu, Švajcarac odlazi iz kluba, nikada nije ponovio partije iz Volfsburga, Teo Ernandez je neprikosnoven na levom beku, ali sada Milan dovodi pojačanje iz Vigana.



Dobro ste čuli, u pitanju je reprezentativac Amerike Entoni Robinson koji će, ako bude otkupljen vredeti 12 miliona. U tome je problem, radi se o talentovanom igraču, ali i Čempionšipa doći u Milan je preveliki skok. On ima 22 godine, prošao je školu Evertona, nije dobio šansu zbog teške povrede, u Viganu igra dobro, ali opet, nikoga neće impresionirati njegovo dovođenje.



Sa druge strane vlasnici su opet poručili, bez prodaja nema kupovina. Priča se da bi Milan mogao Paketu da ponudi Juventusu sa Bernadeskija, ali sigurno da će rival to odbiti. Za Brazilca koji i,ma probleme sa stresom se interesuje PSŽ, ali ni oni ne pristaju da plate 30 miliona, ili da na "San Siro" pošalju Paredesa, Drekslera ili Andera Ereru. Svi ovi igrači imaju ogromne plate i teško je verovati da Milan može to da finansira.



Zbog toga se Boban i Maldini dovijaju na razne načine, pominje se prodaja i Pjonteka, ali nema ponuda za Poljaka, kao ni za Susa ili Kesija, igrače koji su u drugom planu kod Piolija. Do kraja pijace je sedam dana, navijači čekaju, šta će od svega biti, teško je reći, jer svi znaju da Milan nema novca za pojačanja, ako se ne oslobodi prekobrojnih...



Pioli traži još jednog štopera, ali i vezistu...

Milan je dobio sinoć u Breši, nastavio seriju pobeda, nisu blistali, ponovo je džoker Rebić potvrdio da je našao formu iz Ajntrahta. Donaruma je spasao pobedu, pa se potera za timovima iz vrha nastavlja.