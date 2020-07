Milan nudi trampu Lokomotivi, šta će reći Marko Nikolić?

Fudbaler moskovske Lokomotive Aleksej Mirančuk je tražena roba ovog leta, a u svojim redovima ga želi i Milan.



Sevilja je bila najbliža njegovom potpisu, ali su Andalužani u finansijskim problemima, baš kao i Milan, ali Rosoneri imaju drugačiju ponudu.



Kako prenose italijanski mediji, Milan nudi trampu igrač za igrača, u kojoj bi put Moskve krenuo Dijego Laksalt.



Obojica igrača procenjena su na 15 miliona evra, tako da bi došlo do jednostavne trampe, pod uslovom da svi pristanu.



Mirančuk je 24-godišnji kreativni vezista, pod ugovorom do juna 2021. godine, pa je ovo leto poslednja šansa da Rusi zarade od njegove prodaje.



Čeka se i glas Marka Nikolića koji je svestan značaja ovog igrača, koji je postigao 13 golova i dodao pet asistencija na 27 utakmica.



Što se Laksalta tiče, on nije opravdao očekivanja pošto je stigao na San Siro posle Mundijala u Rusiji, zbog čega je išao i na pozajmicu u Torino.