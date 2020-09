Milan nije završio, Pioli ima tri velike želje, koliko je realno?

Stigao je Sandro Tonali od kojeg navijači Milana mnogo očekuju, obezbeđen je produžetak saradnje sa Zlatanom Ibrahimovićem i Anteom Rebićem, stigli su Brahim Dijaz i Siprijan Tatarušanu, pa to izgleda kao dobra osnova za stvaranje tima za predstojeću sezonu.Ipak, čini se da to neće biti sve do kraja prelaznog roka."Rosoneri" pažljivo motre na situaciju u Firenci, želja je dvojac Fiorentine Nikola Milenković i Federiko Kijeza sa kojima Roko Komiso uveliko pregovora o produžetku saradnje.Prvi čovek "ljubičastih" za njih traži ukupno 90 miliona evra, u pitanju je novac koji klub iz Lombardije ne može da izdvoji u ovom trenutku, ali ukoliko uspe da proda nekoliko igrača i to bi moglo postati realno.Na "listi na odstrel" su Dijego Laksal, Leo Duarte, Davide Kalabrija i Rade Krunić ko bi prema klupskim procenama trebalo da donesu minimum 50 miliona evra.Stefano Pioli ima tri želje - Tijemuje Bakajoko, Serž Orije i jedan napadač sličan Zlatanovom profilu pošto je Rafael Leao viđen kao alternativa Rebiću.Neće biti lako Milanu da ispuni želje svom treneru, bez obzira na činjenicu da se ne radi od imenima svetske klase.Stidljivo se spominje i bivši defanzivac Sampdorije Joakim Andersen, 24-godišnji štoper Liona iza sebe ima sasvim pristojnu sezonu, pa ga se "lavovi" ne bi odrekli tako lako.