Milan - Maldini se pita, definitivno je, Srbin prva meta! Ovo su "Rosoneri" spremili za pijacu!

Milan je rešio stvari oko trenera, Paolo Maldini je ostao u klubu i on će voditi stvari vezane za prelazni rok. Budžet postoji, ali su prioriteti ostanak Ibrahimovića i Donarume.



Klubu se žuri da završi posao što pre, što se Šveđanina tiče, došlo se do bonusa koji bi ga odveli preko 6 miliona po sezoni, a toliko će zarađivati i Donaruma, oko koga nema nikakve sumnje, ne želi da ode.



Treći Rajolin pulen Đak Bonaventura se oprostio od kluba, Fiorentina ili Roma su budućnost slobodnog igrača, a Milan radi i na produžetku ugovora Čalhanoglua koji je igrao mnogo bolje posle restarta. Neće biti prodat ni Leao, koga je želeo Juve, ali Milan je odbio da pregovara.



Ali, šta traže "Rosoneri" od novih igrača.



Pre svega desnog beka i Maldini veruje da je Bleki Milenković najbolje, ali i najskuplje rešenje. Bivšeg fudbalera Partizana hoće i Atletiko, on može da igra i desno, i kao štoper, što je posebna pogodnosti. Maldini je prošle godine pogodio sa Teom Ernandezom iz Reala, sada treba da nađe isto takvo pojačanje po desnom boku.



Priča se o Orijeu, ali Murinjo traži 20 miliona, plus zabrinjavaju ispadi Afrikanca van terena, ima težak karakter. Neke mete poput Emersona iz Barse koji je igrao za Betis, su teške, a ni Damfris iz PSV Ajndhovena nije prva opcija.







Dakle, ako Fiorentina pristane na Paketu i novac, Milenković bi mogao da ode u Milan.



Pioli traži još samo dva vezna igrača. Jedan će zauzeti mesto Krunića koga Đampapolo izgleda vodi sa sobom u Torino.



Mete Milana su mladi Florentino Luis iz Benfike koji bi trebalo da zameni Bilju, zatim Mark Roka, vezista Espanjola koji je ispao iz lige. Iz Španije se pričao Oskaru Rodrigezu, detetu Reala, bio je na pozajmici u Leganjesu, navodno Zidan ne računa na njega, desetak miliona evra bi bilo dovoljno.



I na kraju Aleksej Mirančuk, odlični vezista Lokomotive iz Moskve. "Železničari" ga neće lako pustiti, Rus košta oko 20 miliona evra, ali zainteresovani su za Laksalta koji bi mogao da bude deo transfera.



U svakom slučaju, Maldini može da potroši šezdesetak miliona, da se oslobodi nekoliko igrača, ovaj Milan je delovao obećavajuće u finišu prvenstva, konačno nema kretanja od nule, pa klub želi da zadrži bitne igrače i da samo popuni par spornih mesta u timu.







Napadač?



Kjeza je preskup, ako ostane Ibra, tu su još Rebić i Leao, pominjao se i naš Vlahović, ali čini se da je premlad- Četvrti napadač bi mogao da bude Samu Kastiljeho koji je ipak spoljni igrač, videćemo hoće li stići još jedan klasični centarfor, ali nema novca za Jovića, ni za Čakija Lozana, Napoli traži 50 miliona za Meksikanca. Pominje se kao varijanta Nikolas Gonzales iz Štutgarta, ali ni on nije jeftin, pa je verovatnije da će se "Rosoneri" ako budu dovodili špica opredeliti za neko "lou-kost" rešenje.