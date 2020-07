Milan je otkupio Simona Kjaera od Sevilje, potvrđeno je danas.



Milan je u zvaničnom saopštenju potvrdio da je Kjaer potpisao ugovor do juna 2022. godine, nakon što je od zimus igrao kao pozajmljeni igrač iz Sevilje.



On je do sada odigrao 13 utakmica i na njima pokazao da je najbolji izbor da igra pored Alesija Romanjolija.



Milan je za njegov otkup platio 3,5 miliona evra.