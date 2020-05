Miha lansirao "bombu", u Bolonji ne veruju u takvo čudo!

Srpski trener Siniša Mihajlović lansirao je zanimljivu informaciju o mogućnosti saradnje sa Zlatanom Ibrahimovićem u Bolonji.



Miha je gostujući u emisiji "Veče sa Ivanom Ivanovićem" govorio i o Šveđaninu i direktno otkrio na mogućnost da dovede Ibru.



"Videćemo šta će odlučiti na leto. Sigurno neće ostati u Milanu, ali je pitanje da li će doći kod nas ili će se vratiti u Švedsku. Ibra se prema meni ophodi drugačije u odnosu na ostale, pazi šta priča i kako se ponaša, tako je jer se opasni ljudi međusobno poznaju", rekao je Mihajlović.



Ipak, ubrzo se ta vest proširila po italijanskim medijima, pa su morali da se oglase i čelnici Bolonje.



"To je nešto na relaciji njihovog prijateljstva i međusobnog poštovanja. Operacija koja uključuje potencijalni transfer Zlatana u Bolonju nije nešto što možemo da priuštimo. Naravno da bi to bilo divno, ali ne mogu da kažem da verujem da će se to i dogoditi. Trener ima lični odnos sa Ibrahimovićem, ali nismo sigurni da to može da se pretvori i u zvanične pregovore", rekao je Valter Sabatini.





Ostaje da vidimo da li će Miha uspeti da ubedi Zlatana da mu se pridruži, što je bilo među glasinama i zimus, ili će se vratiti u domovinu, gde je tokom pandemije trenirao sa Hamarbijem...