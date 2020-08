Mesijevih pet razloga da ode - Da li je doneo pravu odluku?

Slučaj Lea Mesija je prva tema u svetu, čak je u zasenak bacio i epidemiju, jer mnogi veruju da je ovo prelomna tačka u istoriji fudbala.



Argentinac ne namerava da odustane od zahteva, njegov nekadašnji agent tvrdi da čeka ponude, ali da je Inter jedini spreman da plati sve, 50 miliona godišnje plus sva prava od sponzorskih ugovora.



To je pravo bogatstvo, ali rekli smo, iza svega ne stoji samo "Suning" već politika, odnosno vlada u Pekingu.



Navodno se Mesi čuo sa Gvardiolom još prošle nedelje, Siti bi ga prihvatio otvorenih ruku ali problem je finansijskog fer pleja, navodno UEFA ih motri i traži osvetu za izgubljeni proces u Lozani.



Šta je Mesija nateralo da zatraži odlazak.









Nekoliko je razloga.



On ne veruje rukovodstvu kluba, Bertomeu ga je razočarao odnosom, vođenjem kluba, ali čak mi da predsednik podnese ostavku (demantovao je navode da će to učiniti danas), ni to ne bi promenilo odluku.



Jer, to je samo jedan razlog.





Drugi su potpuno pogrešni potezi kluba, Mesi i dalje ne veruje da je Barsa ozbiljno htela da vrati Nejmara, on je doveo u pitanje tu nameru, kada je Grizman plaćen 120 miliona evra, po njemu van svakog rezona.













Zatim, ljut je zbog smene Valverdea i laži da su igrači tako želeli, tada je javno prozvao Abidala, poručio da kaže imena fudbalera koji su bili protiv trenera. Nije ni smatrao da je Setijen rešenje, što je i pokazivao gestovima.



Poniženje protiv Bajerna je bila kap koja je prelila čašu, to je bio najteži poraz u životu Argentinca, a da je u pravu što želi da ode pokazalo je i dovođenje Kumana. To što je Holanđanin otpisao Suareza i što je doneta odluka da stariji igrači, osim njega budu pomereni u drugi plan je praktično samo ubrzalo odluku da pošalje faks u kome traži da ga puste.







Barsa pumpa mišiće, njeni mediji tvrde da će pustiti Lea samo ako neko plati klauzulu od 700 miliona, a mnogi veruju da će čitava stvar završiti na sudu što bi mogla da bude još veća bruka od sadašnje za Barselonu. Mesi se ni po koju cenu neće vratiti u Barselonu na početak priprema, spreman je da pauzira dok traje suđenje i dok mu ne istekne ugovor, a zatim i da sledećeg leta ode iz kluba.