Mesijeva odluka, ovo je redosled poteza!

Leo Mesi je spreman da ide na sud.



Iako je predsednik Bertomeu tražio da se sastane sa Argentincem i ubedi ga da ostane u klubu, Mesi je zatražio od FIFA veštačenje kada je u pitanju njegov ugovor.



On se poziva na klauzulu u ugovoru da je slobodan, Barselona to osporava oni tvrde da je vreme isteklo i da najbolji igrač mora da ostane još sezonu.



Iako Barselona navodno ne želi na sud, oni su rešili da ne puste Mesija bez obeštećenja, traže od Sitija koji je najozbiljniji pretendent Gabrijela Žesusa. Englezi su to odbili, Mesijevi advokati ih uveravaju da će bez problema dobiti spor i da ne moraju da plate ništa.













Danas je Ramon Planes tvrdio da Barsa želi da nastavi sa Mesijem, ali iz Argentine stižu vesti da je Leo odlučio da ode i da ništa ne može da promeni njegovu odluku.



Za razliku od današnjih infomacija večeras je objavljeno da će Mesi doći na pripreme Barse, još jednom saopštiti svoju odluku, trenirati, ali bez namere da ostane u klubu.



Čuo se sa Nejmarom koji mu je rekao da ode u Siti, PSŽ nema novca niti ambicija da ga dovede. Delegacija Sitija probaće da urazumi Barselonu, da plati simbolično obeštećenje i da postigne dogovor sa Mesijem.



Barsa pumpa mišiće, ali ako Argentinac ostane pri odluci teško da nešto mogu da promene...





Katalonski mediji čak navode da je Mesi spreman na smanjenje plate na 30 miliiona, koliko ima i Ronaldo samo da napusti Barselonu.