Mesijev novi korak i još jedan jasan znak... na stolu 100 miliona, godina bez fudbala ili - SUD?!

Nakon što se nije pojavio na testiranju na koronavirus pred start priprema, Lionel Mesi danas nije prisustvovao prvom treningu pod palicom Ronalda Kumana.



Prvi tim Barselone od danas radi u punom sastavu, nedostaje još Filipe Kutinjo koji je dobio produženi odmor posle finala Lige šampiona, ali i Leo Mesi koji se nije pojavio.



Ovo je bilo i očekivano, te i najavljeno u nedelju, kada se Mesi nije pojavio na testiranju.



Šta to znači?



Zapravo, poruka Mesija i njegovih zastupnika je jasna, on sebe više ne smatra obaveznim prema klubu, jer veruje da ima pravo na raskid ugovora. On je više puta pokušao lično da kontaktira predsednika Bartomeua, ali se ovaj nije javljao na telefon.



Mesi je potom prošle nedelje posredstvom svojih advokata poslao faks kao zvanični dokument kojim je zatražio sporazumni raskid saradnje. Međutim, u Barsi i dalje čvrsto veruju da je tajming prošao, odnosno istekao 10. juna, što stoji u ugovoru.



Mesi ne želi da se rastane na ovakav način od voljenog kluba, želi sporazum, ali Bartomeu sada odbija i to. Uprava mu čak sprema novi ugovor i to od 100 miliona evra godišnje, bruto zarade, o kom Mesi ne želi ni da čuje, glavom je već otišao i doneo najtežu odluku u karijeri.









Spekuliše se da bi sve moglo da ode do suda, umešala bi se i FIFA, a Barsa je čak spremna da Mesija drži u timu do sledećeg leta i tada ga pusti da ode besplatno. Mesi kako stvari trenutno stoje, neće otići u Siti mirnim putem, ili će pobediti na sudu i otići besplatno ili će morati da čeka još godinu dana da učini isto.



Time bi Bartomeu sprečio da Mesi ode tokom njegovog mandata, pošto će u martu posle izbora biti bivši, a svi znaju da je on najveći krivac za ovakvu odluku kapitena.



Sve u svemu, najtužniji način za kraj najboljeg u istoriji kluba. Tokom poslednjih meseci mandata najgore uprave u istoriji fudbala.