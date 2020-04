Mesi odredio prioritete, Lautaro nemoguća misija, ovo su pet potencijalnih rešenja za napad Katalonaca!

Barselona i dalje pokušava da nađe način da vrati Nejmara i kupi Lautara Martineza, ali su šanse za tako nešto male. Inter ne odustaje od klauzule od 111 miliona, Barsa pokušava da ubaci igrače u razmenu, ali to je teško. Recimo, Inter hoće Semeda kako bi popunio poziciju desnog beka, Katalonci ga procenjuju na 45 miliona evra.



Priča se da je Mesi zahtevao da Nejmar bude prioritet, a da se nađe alternativa ako ne bude novca za Lautara.



Abidal je u martu već razgovarao sa ocem Tima Vernera, Nemac ima klauzulu od 60 miliona evra i ponudu Liverpula, ali priča se da su razgovori prošli dobro i da je napadač Lajpciga itekako zainteresovan za dolazak na "Kamp Nou".



Druga meta je Tami Ejbraham iz Čelsija, on bi bio deo sporazuma po kome bi se Kutinjo preselio u London, ali ovo je malo verovatna opcija, teško da bi "Plavci" pristali da se odreknu mladog napadača.



Realniji scenario podrazumeva zvezdu Sosijedada, supertalentovanog Aleksandera Isaka, problem je što Dortmund ima klauzulu o pravu preče kupovine odličnog Šveđanina koji je dao 14 golova u Primeri.











Barsini skauti pratili su Kanađanina Džonatana Davida koji je rešetao mreže u Belgiji, fudbaler Genta je jeftiniji od pomenutih igrača, prodali bi ga za 25 miliona evra, dao je 23 gola i imao 10 asistencija ove sezone. Ipak, čini se da bi skok u Barsu bio preveliki zalogaj za njega, realnije je da se preseli u PSV ili eventualno Arsenal.



I na kraju Osimhen koga želi i Čelsi, otkrovenje iz Lila, 18 golova, 7 asistencija ove sezone, Nigerijac je oduševio Evropu, ali je papren, za njega Francuzi traže 70 miliona evra.



U svakom slučaju potreban je napadač, ali kako rekosmo, pita se Mesi, on traži da Barsa učini sve da vrati Nejmara, a ako se to desi, bez nekoliko velikih prodaja, Kutinja, Dembelea, Umtitija, Rakitića, Firpa, to će biti nemoguća misija jer je klub u teškoj finansijskoj situaciji...