Mesi ima svog kandidata za trenera, pa ovo bi bila najluđa priča u novijoj istoriji Barselone!

Novi pritisak na Kikea Setijena. On ostaje za Ligu šampiona, rukovodstvo mu je pružilo podršku, ali sa druge strane posle razgovora sa igračima koje je predvodio Mesi, Kantabrijac nema razloga da bude siguran u svoje mesto na klupi naredne sezone.



Ako Barselona ne osvoji Ligu šampiona pritisak će se povećati, a Leo Mesi gura svog kandidata.



U pitanju je zemljak iz Rozarija, Marselo Bijelsa. Naime, "El Loko" je sa Lidsom ušao u PL, ugovor mu ističe, ponuda je na stolu osam miliona po godini, ali još nema odgovora. Ne bi bilo prvi put da Bijelsa pred novu sezonu napusti klub, na kraju u Laciju je trajao dva dana, jer do početka priprema Lotito i Tare nisu doveli igrače koje je želeo.



U svakom slučaju, s obzirom na Mesijev uticaj ova kombinacija je realna. U pitanju je savezništvo svih ljudi iz Rozarija, tačnije iz kraja gde se navija za Njuelse, Tata Martino je na taj način sleteo na klupu Barse bez uspeha, ali Bijelsa je nešto drugo.



On je igrao kratko za Njuels, nije imao dovoljan kvalitet, ali je trenersko ime izgradio u klubu svog detinjstva. Baš kao i Mesi veliki je navijač Old Bojsa.



Putevi im se nisu ukrstili, Mesi je bio isuviše mlad da bi igrao za Argentinu sa kojom je Bijelsa osvojio zlato 2004. u Atini na OI, Leo je debitovao kod narednog selektora Pekermana, nakon što je bio svetski prvak sa mladom reprezentacijom.











Bijelsa je bio na meti Barselone, pričalo se da je nakon što je sa Bilbaom stigao do finala kupa i finala LE, bio jak kandidat, ali se na kraju uprava odlučila 2012. posle odlaska Gvardiole za kontinuitet sa pokojnim Titom Vilanovom. Sledeće godine je stigao Tata Martino, a iz Baskije, nakon loše treće sezone Bijelsa je uzeo godinu dana odmora pre povratka u Evropu u Marsej.











Postoji nikad proverena priča da je Mesi bio za Bijelsu, a Španci protiv jer im je navodno Fernando Ljorente koji se posvađao u poslednjoj sezoni sa "El Lokom" ispričao da je imao velike probleme sa Argentincem i da se ekipa raspala od napora, što je potvrdio i Ander Erera.



Bilo kako bilo, ovi vozovi obično prođu jednom, a videćemo hoće li Bijelsa dobiti poziv iz snova.